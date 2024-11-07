Москва, 7 ноября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили населённый пункт Кременная Балка в ДНР, сообщила 7 ноября пресс-служба Министерства обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Населённый пункт был освобождён подразделениями Центральной группировки ВС РФ.

«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Кроме того, 7 ноября пресс-служба военного ведомства проинформировала о нанесении удара по инфраструктуре военного аэродрома противника, а также местам хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ. Средства ПВО РФ в минувшие сутки сбили 55 беспилотников противника. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации в указанный период составили до 1790 человек.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 6 октября, пресс-служба Минобороны сообщала об освобождении за сутки двух населённых пунктов в ДНР — Антоновки и Максимовки.

4 ноября заместитель командующего группировкой ВС РФ «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков заявил, что за последний месяц группировка освободила восемь населённых пунктов в ДНР. Наступательные действия ведутся уже на протяжении пяти месяцев, напомнил он.