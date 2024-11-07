Киев, 7 ноября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Данные о планах команды одержавшего предварительную победу на президентских выборах в США Дональда Трампа по Украине, опубликованные The Wall Street Journal (WSJ), вызывают сомнения. Такое мнение высказал советник главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

AP/TASS/Martin Meissner

Он подчеркнул, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах.

«Вбросов в газетах всегда много», ― процитировало украинское издание «Зеркало недели» советника Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватели The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённый источник 7 ноября заявили, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине. Он предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, а также снабжение Украины оружием в обмен на отказ от планов по вступлению в НАТО по меньшей мере на 20 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта публикация американского издания носит абстрактный характер. По его словам, это похоже на план The Wall Street Journal по Украине.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя статью WSJ, подчеркнул, что Россия не обязана следовать каким бы то ни было предложениям Вашингтона, в том числе связанным с украинским конфликтом. Он подчеркнул, что Москва будет принимать те решения, которые сочтёт нужными. При этом свои задачи она очень быстро выполнит, если США прекратят поддерживать киевский режим поставками оружия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине не всё зависит от Трампа. По его словам, это касается многих стран.