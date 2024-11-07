Москва, 7 ноября, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о перспективе контактов с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. По его словам, разговор может состояться.

Global Look Press/White House/Flickr.com

«Я думаю, мы поговорим», — сказал Трамп в телефонном интервью NBC.

Ранее 7 ноября в ходе выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин поздравил республиканца с переизбранием на президентский пост.

Глава российского государства отметил, что ему неизвестно, какой будет политика Трампа, но отметил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, подчеркнул Путин.

Ранее Трамп в ходе своей предвыборной кампании не раз называл свои отношения с Путиным «хорошими» и называл российского лидера очень умным политиком.