Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Никаких связей у избранного президента США Дональда Трампа и России никогда не было. На это указал президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Москва

«Избранного президента помните, как его обвиняли в связях с Россией, потом уже провели слушания в Конгрессе? Комиссию создали по расследованию связей его с Россией — ничего нет. Так не было ничего, поэтому и нет. Ничего не доказали, ничего нет», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис позвонила Трампу и признала поражение. Кроме того, в выступлении перед своими сторонниками она заявила, что передача власти будет мирной.

Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги американских выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.