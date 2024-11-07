Краснодар, 7 ноября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Российский военные блокировали два очага на купянском направлении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

Александр Река/ТАСС

«Вот сейчас на некоторых направлениях — на купянском направлении, не знаю, говорили это военные или нет пока до меня: там два очага блокирования», — сказал российский лидер.

Как отметил глава государства, в одном из мест российским военным удалось блокировать порядка 10 тыс. военных ВСУ.

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