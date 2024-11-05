Киев, 5 ноября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил об активных действиях российских войск на юге Украины. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам Зеленского, он обсудил обстановку на фронте с главкомом Сырским, начальником Генштаба ВСУ Анатолием Баргилевичем и министром обороны Рустемом Умеровым. Особое внимание уделялось донецкому направлению.

«Хотя мы также видим активность российских войск на юге страны», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в Курскую область для помощи российским военным якобы прибыли 11 тысяч военнослужащих армии КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Сырский заявил, что Вооружённые силы России проводят одно из мощнейших наступлений за всё время украинского конфликта. Он отметил, что из-за активных боевых действий ресурсы ВСУ нужно постоянно обновлять.

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт обрушился под напором армии России, и произошло это из-за усталости личного состава и нехватки резервов у украинской армии.

Президент России Владимир Путин 27 октября констатировал, что подразделения ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения СВО. Глава государства добавил, что темпы наступления увеличиваются.