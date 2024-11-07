* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 ноября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Московский городской суд оставил в силе заочный приговор главному редактору издания Republic (СМИ, признанное в РФ иноагентом) Дмитрию Колезеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которого Басманный суд Москвы приговорил к 7,5 года колонии. Это следует из картотеки суда.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Судебное заседание состоялось 7 ноября. Срок наказания Колезеву будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Министерство внутренних дел России объявило Колезева в розыск.

6 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте журналиста в рамках уголовного дела о фейках о Вооружённых силах РФ. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

6 августа главреду издания заочно вынесли приговор. Колезев получил 7,5 года колонии. Басманный суд признал его виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России»).

Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью на три года. По данным обвинения, публикации Колезева создавали реальную угрозу формирования в обществе ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции.

Прокуратура просила назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.