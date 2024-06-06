* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 июня, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следкома о заочном аресте главного редактора интернет-издания Republic (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрия Колезева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в рамках уголовного дела о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА Регнум Николай Бердяев Дмитрий Колезев

По постановлению суда Колезеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания на территории РФ.

Ранее он был объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, следователи 5 июня попросили Басманный суд Москвы заочно арестовать Колезева.

В ноябре 2022 года против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения») за пост в соцсетях о событиях в Буче.