Москва, 9 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск главного редактора издания Republic (СМИ, признанное в РФ иноагентом) Дмитрия Колезева. Это следует из разыскной базы правоохранительного ведомства.

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При этом, по какой статье в отношении журналиста возбуждено уголовное дело, не уточняется.

«Колезев Дмитрий Евгеньевич 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе МВД.

Сам журналист в своём телеграм-канале сообщил , что также не знает, какую статью УК РФ он нарушил.

«Понятия не имею, по какому делу, о возбуждении и розыске узнал из СМИ», — указал он.

Колезев предположил, что, скорее всего, это могут быть «или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ».

Напомним, издание, в котором Колезев является главным редактором, Минюст России включил в список СМИ-иноагентов 15 октября 2021 года. Как пояснили в ведомстве, причиной стало то, что зарубежные посольства и филиалы иностранных организаций внесли оплату за подписку на закрытые материалы издания.