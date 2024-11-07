Курск, 7 ноября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали село Дурово-Бобрик в Льговском районе Курской области с помощью беспилотников «Баба-яга». Три человека были ранены, двое погибли, рассказал журналистам местный житель Александр Клочков.

Global Look Press/Ashley Chan/Keystone Press Agency

Несколько дней назад в селе появились дроны и сбросили боеприпасы на дома, в результате несколько домов и автомобилей были полностью уничтожены. Погибшие — двое гражданских, которые пытались помочь односельчанам.

«Погибли ребята, приехали спасать, за ними дрон. Сначала машину пожёг, они побежали вниз по дороге, он их догнал, и там они погибли внизу. Молодые ребята», — сказал Клочков на видео, опубликованном ТАСС.

Он уточнил, что один из троих раненых серьёзно пострадал, его перевезли в Москву. Ещё два человека получили лёгкие ранения.

Мужчина показал сожжённые дронами дома. В двух из них, стоящих рядом, жили отец и сын. В другом доме находились женщина и ребёнок. Именно их хотели вывезти на машине родственники — двое мужчин, которые погибли.

В Дурово-Бобрике повреждена подстанция, в селе нет света и воды. Людей почти не осталось — уехали, но некоторые приезжают, чтобы проверить хозяйство.

Как сообщало ИА Регнум, число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 7 ноября, ВСУ потеряли более 30,2 тыс. военных и 185 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.