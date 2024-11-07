Челябинск, 7 ноября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин раскритиковал идею провести деприватизацию крупных предприятий Челябинска и допустил, что такие действия могут тормозить инвестиции. Об этом он заявил 7 ноября на Русском экономическом форуме.

«Потому что зайдете в какую-нибудь компанию, а выяснится, что она неправильно приватизирована была в 90-е годы. И ваши инвестиции пойдут, как говорится, по ветру», — сказал он.

Шохин уточнил, что вовлечь новых акционеров в акционерный капитал таких организаций будет проблемой. Глава РСПП также подверг критике практику, при которой национализацию проводят из-за признаков нарушения антикоррупционного законодательства. Это касается случаев, когда когда крупные чиновники продолжали управлять компаниями, но имели статус государственного служащего.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Генпрокуратура РФ через суд в Челябинске потребовала изъять в пользу государства активы акционерного общества «Макфа», производящего макаронные изделия, а также более 30 других предприятий. Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», 100% акций АО «Долговское» и другие предприятия на общую сумму в размере 100 трлн рублей. Адвокат управляющей компании «Макфа» УК «М-Групп» объяснил эту сумму невнимательностью пристава или стремлением создать негативное общественное мнение.

В качестве ответчиков по иску привлекались бывшый депутат Госдумы Вадим Белоусов и его супруга, а также экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Другими ответчиками выступили ещё 34 юридических лица и десять физических лиц.

8 мая суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении «Макфы» и связанных с ней компаний в доход России. «Макфа» после этого решения продолжила работу в штатном режиме.

В середине мая стало известно, что ООО «Управляющая компания «М-Групп» из Москвы, которое управляет АО «Макфа», перешло в России в государственную собственность. «М-групп» перевели в управление Росимуществом. В госсобственность также перешли ООО «Арктика-Сервис», ООО «Информационная компания «Медиа-Центр», ООО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Новая планета», ООО «Отельстрой», ООО «Просторы», ООО «Темп Автотех», ООО «Темп Интерсервис» и ООО «Управляющая компания «Агромакфа».