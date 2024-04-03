Москва, 3 апреля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Адвокат управляющей компании «Макфа» УК «М-Групп» Павел Хлюстов заявил, что арест 100 трлн рублей активов в рамках иска Генеральной прокуратуры можно объяснить либо невнимательностью пристава, либо попыткой создать негативное общественное мнение. Об этом юрист заявил 2 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Пристав указал сумму в 100 трлн рублей, это правда, но она не соответствует стоимости активов, которые просит изъять Генпрокуратура. Подобное расхождение можно объяснить невнимательностью или умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества», — рассказал Хлюстов «РИА Новости».

По информации агентства, иски подали к соответчикам по иску экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и бывшему гендиректору компании и бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, их родственникам и лицам, имевшим доступ к управлению компаниями концерна.

Как сообщало ИА Регнум, Генпрокуратура намерена взыскать акции нескольких предприятий «Макфы» в пользу государства. Помимо непосредственно производителя, соответчиками выступили более 30 компаний. Иск подали и в отношении 13 человек, среди которых основатель «Макфы», бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства. Также в иске отмечены их родственники и лица, имевшие доступ к управлению компаниями концерна. Юревича и Белоусова объявили в международный розыск.

В частности, Белоусова разыскивают по уголовному делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей. В 2022 году его приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей, в декабре 2023 года Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. В отношении Юревича в марте 2017 года возбудили дело о получении взяток на 26 млн рублей. Его объявили в розыск в начале мая того же года, Свердловский областной суд заочно выдал санкцию на арест.

Центральный райсуд Челябинска арестовал по иску Генпрокуратуры 100% акций АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа» АО «СМАК», АО «Новая пятилетка» и нескольких других компаний. В ходе судебных разбирательств судебный пристав в рамках иска арестовал счета и активы родственников Белоусова и Юревича на 100 трлн рублей.

«Макфа» входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон, её продукция охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. «Макфа» экспортирует продукцию в более чем 25 стран.