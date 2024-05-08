Челябинск, 8 мая, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении «Макфы» и связанных с ней компаний в доход России, сообщила 8 мая пресс-служба компании.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Представители «Макфы» заявили, что, по их мнению, при рассмотрении дела были допущены нарушения.

«Сегодня в Центральном районном суде Челябинска в закрытом режиме завершилось судебное заседание по иску Генпрокуратуры об обращении активов АО «Макфа» и связанных с нею компаний в доход государства. По его результатам принято судебное решение о немедленном исполнении, в соответствии с которым федеральная группа компаний «Макфа» национализирована в нарушение правил о подсудности, с грубым нарушением процесса и правил состязательности», — сказано в сообщении.

«Макфа» после решения суда о национализации продолжает работу в штатном режиме, условия труда и заработная плата остаются прежними, отметила также пресс-служба.

«Условия труда, режима и оплаты труда сохраняются. Выплата заработной платы будет произведена в установленные сроки», — сказано в обращении компании к сотрудникам.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта Генпрокуратура обратилась с иском в районный суд Челябинска с требованием изъять активы АО «Макфа» и более 30 других предприятий в пользу государства. Ответчиками выступают бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, их родственники и партнёры. Юревича и Белоусова обвиняют в том, что они, занимая государственные посты, фиктивно передали управление бизнесом другим лицам, а сами использовали служебное положение для его развития.

1 апреля стало известно, что судебный пристав по иску Генпрокуратуры наложил арест на имущество на общую сумму 100 трлн рублей. Под ограничение попали акции «Макфы» и аффилированных компаний. Также были арестованы активы зятя Белоусова и матери Юревича. Адвокат управляющей компании «Макфа» УК «М-Групп» Павел Хлюстов объяснил арест активов на 100 трлн рублей невнимательностью пристава или стремлением создать негативное общественное мнение. По информации юриста, сумма не соответствует стоимости арестованных активов.