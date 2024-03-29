Москва, 29 марта, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Иск в отношении акционерного общества «Макфа» и ряда других компаний подал заместитель генерального прокурора России, следует из картотеки Центрального районного суда Челябинска.

РИА Новости/ Александр Кондратюк

Генпрокуратура, как следует из иска, намерена взыскать акции предприятий «Макфы» в пользу государства. Иск поступил в суд 28 марта, предварительное судебное заседание назначено на 9 апреля.

Помимо производителя макарон, ответчиками выступают ещё более 30 компаний, в числе которых «Долговское», «Смак», «Новая пятилетка», «Первый хлебокомбинат», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» и другие.

Иск подан и в отношении 13 человек, среди которых основатель «Макфы», бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов. Оба объявлены в международный розыск по делам о взятках.

Согласно данным на сайте компании, челябинская «Макфа» лидирует в России по производству макаронных изделий и муки, а также входит в пятёрку крупнейших в мире производителей макарон. Предприятия «Макфы» также выпускают крупы и зерновые хлопья, готовые смеси для выпечки.

Белоусова объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о взятке в размере 3,25 млрд рублей, с сентября 2023 года он находился в федеральном розыске. Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году его приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. В конце декабря 2023 года Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение.

В отношении Юревича в марте 2017 года было возбуждено уголовное дело о получении взяток на 26 млн рублей. В начале мая того же года экс-губернатора объявили в международный розыск, позже Свердловский областной суд заочно выдал санкцию на его арест.