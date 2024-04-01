Москва, 1 апреля, 2024, 06:03 — ИА Регнум. По иску Генпрокуратуры об изъятии «Макфы» в пользу государства судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Общая сумма арестованных активов родственников владельцев компании составляет беспрецедентную сумму — 100 трлн рублей. Об этом сообщило ТАСС.

Макароны

Арест также наложен на многочисленные акции аффилированных компаний — «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».

По информации издания, пристав наложил арест на активы зятя Белоусова Максима Чигинцева, матери объявленного в розыск Юревича, а также других физических и юридических лиц.

У Чигинцева в ООО «Цифра банк» обнаружено шесть рублевых, в евро и долларах счетов.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры (25 томов), привлечены Юревич, Белоусов и супруга последнего.

В качестве других ответчиков надзорное ведомство привлекло ещё 34 юридических лица и десять физических лиц, среди которых отец, мать и сын Юревича, а также дочь с зятем Белоусова и его отец, директор «Эмитент-консалтинга» Марина Савранская, экс-глава «Арком» Наталья Петрашева и акционер «СМАК» Владилен Фуфаров.

Ведущий адвокат по делу Игорь Трунов, представляющий интересы Юревича и Белоусова, подтвердил подлинность постановления судебного пристава-исполнителя.

Как сообщало ИА Регнум, Генпрокуратура подала иск против холдинга «Макфа». Ведомство намерено обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий. Соответствующая информация появилась 28 марта в картотеке Центрального районного суда города Челябинска.

Михаил Юревич с 2000 по 2005 год был депутатом Госдумы, а до 2010 года занимал пост главы Челябинска, затем до 2014 года был в должности губернатора Челябинской области.

Вадим Белоусов с 2011 по 2023 год являлся депутатом трёх созывов Госдумы.

Производитель макаронных изделий и ряд других предприятий имеют коррупционное происхождение, поскольку их бенефициары, работая в органах госвласти, занимались бизнесом.

По данным следствия, Белоусов вместе с тёщей, главным бухгалтером «Первого хлебокомбината» Маргаритой Бутаковой, а также Михаилом Юревичем и другими фигурантами получили взятку в размере 3,25 млрд рублей от дорожно-строительного холдинга за покровительство в сфере строительства дорог. Суд признал депутата виновным во взяточничестве, приговорил к десяти годам строгого режима и оштрафовал на 500 млн рублей. Белоусова лишили наград и обратили его имущество в доход государства.