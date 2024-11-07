Уфа, 7 ноября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Кировский районный суд Уфы арестовал обвиняемого в совершении диверсии на железной дороге 31-летнего уроженца ДНР, сообщила 7 ноября объединённая пресс-служба судов Башкирии.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Обвиняемый арестован на два месяца, до 5 января.

«В ноябре 2024 г. обвиняемый получил задание в мессенджере на осуществление взрыва железнодорожного полотна, находящегося на территории Уфимского района Республики Башкортостан», — сказано в сообщении.

Совершённый обвиняемым взрыв вызвал повреждение железнодорожного полотна и сход с рельс 22 вагонов, напомнила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры сообщила, что в Башкирии на участке пути Иглино — Дёма произошёл сход с рельсов более 20 вагонов грузового поезда. Пострадавших в результате происшествия не было, обстоятельства происшествия устанавливаются, начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, отмечалось в сообщении.

В октябре Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал виновными в диверсиях в Москве и Красноярском крае и подготовке теракта в военной части в Приморье 12 членов преступной группы. Группа была организована неустановленным лицом для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России и дестабилизации деятельности органов власти. Её члены в декабре 2022 — январе 2023 года из корыстных интересов совершили 13 диверсий, в том числе на железнодорожных объектах и в воинской части. Суд приговорил четырёх фигурантов дела к лишению свободы на сроки от 19 до 23 лет, остальных — к срокам от 8,5 до 16 лет.