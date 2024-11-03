Уфа, 3 ноября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Сход с рельсов более 20 вагонов грузового поезда произошёл в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Уточняется, что сход с рельсов 22 вагонов, гружёных углем, произошёл ночью 3 ноября на участке пути Иглино — Дёма. Пострадавших в результате происшествия нет, обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место ЧП со станции Дёма направлен восстановительный поезд. Задержек движения поездов не произошло.

Исполняющий обязанности Уфимского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа выехали на место происшествия. Инициирована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ленинградской области 29 октября сошли с рельсов два вагона грузового поезда, перевозившего уголь. Никто не пострадал, задержки пассажирских поездов не произошло.

В августе в Оренбурге пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Меновой Двор. Двухэтажное здание станции частично разрушено.