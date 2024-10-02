Чита, 2 октября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал виновными в диверсиях в Москве и Красноярском крае и подготовке теракта в военной части в Приморье 12 членов преступной группы. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба суда.

Кадр из видео

«Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор Бегояну А. А., Шехтеру К. В., Волобуеву Д. А., Демешову И. В., Елизарову Е. В., Зельцеву К. С., Игамбердиеву А. Д., Кириллову М. Д., Кусонцу Е. Д., Нематуллоеву К. Б., Нижегородову В. М., Нифонтову А. И. и Туртугешеву В. Г», — говорится в сообщении на сайте суда.

Вышеперечисленные внесены Росфинмониторингом с список террористов и экстремистов.

Уточняется, что группа была организована неустановленным лицом для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, а также дестабилизации деятельности органов власти, и её члены с декабря 2022 года по январь 2023 года из корыстных интересов совершили 13 диверсий.

Объектами для этого стали локомотив и шкафы энергоснабжения, предназначенные для безопасного и бесперебойного движения поездов, а также трансформаторные подстанции в Москве и Красноярском крае, также диверсанты готовились к поджогу истребителей в одной из воинских частей в Приморского крае.

Суд приговорил четырёх фигурантов уголовного дела к лишению свободы на сроки от 19 до 23 лет, а остальных — к срокам от 8,5 до 16 лет. Пособник получил четыре года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Второй Западный военный окружной суд приговорил россиянина Владимира Малину (внесён Росфинмониторингом с список террористов и экстремистов) к 25 годам колонии за серию диверсий на железных дорогах, совершённых по заданию украинских спецслужб. Мужчина поджёг два релейных шкафа в районе железнодорожной станции Бекасово-1 на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД), предпринял неудачную попытку диверсии на объекте связи в Лобне в Московской области и намеревался совершить поджог здания ОМВД России по району Марфино в Москве.

Ранее в этот же день суд приговорил жителя Хабаровска Вячеслава Цан-Хою (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в диверсионном сообществе и ряд других преступлений. Его признали виновным по шести статьям УК РФ, включая 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 275 («Госизмена»).