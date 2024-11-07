Вашингтон, 7 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Украинской армии больше не существует, вместо неё остались лишь разрозненные формирования, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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«Условия на поле боя на Украине действительно ужасающие. Они теряют тысячи и тысячи людей без необходимости и смысла. Это уже не армия, как можно было подумать, это соединения и части, устремлённые на Запад, чтобы избежать разгрома», — сказал он.

Советник уточнил, что Россия действует осторожно и обдуманно, чтобы избежать лишних потерь. Он добавил, что в Европе уже все понимают, что на Украине «всё кончено».

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября Минобороны РФ сообщило, что потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении за всё время боёв с августа превысили 30,2 тыс. бойцов. Кроме того, российские военные уничтожили 185 танков украинской армии.

Также украинская армия лишилась 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семи транспортно-заряжающих машин, 59 станций радиоэлектронной борьбы, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четырех радиолокационных станций ПВО.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая 6 ноября заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовится отвести украинские войска с территории Курской области.

4 ноября президент России Владимир Путин заверил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. Глава государства добавил, что атакой на приграничье Курской области украинская армия попыталась отвлечь ВС РФ от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно.