Москва, 7 ноября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Мозг крысы впервые в мире подключили к искусственному интеллекту (ИИ). Это удалось сделать российским учёным, сообщили 7 ноября в биотех-лаборатории Neiry.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Сложную задачу решили учёные биотех-лаборатории Neiry в содружестве с коллегами из МГУ. Они презентовали первые результаты уникального эксперимента.

«Впервые в мире учёные и разработчики подключили мозг крысы к искусственному интеллекту. Крыса умеет отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры», ― процитировало «РИА Новости» представителя лаборатории.

Давать ответы «да» или «нет» на сотни научных вопросов грызун смог благодаря тому, что его подключили к нейроинтерфейсу, электроды которого позволяют стимулировать особые зоны мозга. За каждый правильный ответ подопытная Пифия получала вознаграждение.

Учёные отметили, что в обозримом будущем точно так же сможет сделать любой человек с имплантированным нейроинтерфейсом. В перспективе разработчики планируют создать пользовательский продукт, который поможет соединить мозг человека со знаниями всего человечества.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года американский миллиардер и бизнесмен, владелец компании Neuralink Илон Маск сообщил о первом в мире человеке, получившем мозговой чип. Имплант вживили в мозг Ноланда Арбо, который оказался парализованным после несчастного случая. Маск пояснил, что технология позволяет носителям с помощью мыслей управлять практически любым устройством, в том числе телефоном или компьютером.

В начале августа Маск заявил о втором случае успешного вживления человеку мозгового импланта от нейротехнологической компании Neuralink. Предприниматель выразил надежду на то, что в течение десяти лет миллионы людей добровольно станут обладателями мозгового импланта Neuralink.