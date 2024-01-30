Вашингтон, 30 января, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Американская компания бизнесмена Илона Маска Neuralink провела свою первую операцию по вживлению человеку мозгового имплантата. Об этом Маск сообщил 29 января в соцсети X.

Егор Алеев/ТАСС

«Вчера первый человек получил имплантат от Neuralink, восстановление пациента идёт хорошо», — написал он.

По его словам, первый продукт Neuralink называется Telepathy («Телепатия»), он позволяет с помощью мыслей управлять телефоном или компьютером, а через них — практически любым устройством.

Маск уточнил, что первыми обладателями продукта станут те, кто не может двигать конечностями.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) неизбежно вырвется из-под контроля человека, обладая при этом потенциалом для уничтожения человечества, хотя сценарий будет отличаться от тех, что были показаны в фантастических фильмах вроде «Терминатора».

Он также призвал как можно скорее создать ведомство, ответственное за регулирование сферы ИИ, не дожидаясь, пока «произойдёт что-то плохое».