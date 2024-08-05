Вашингтон, 5 августа, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Второму человеку успешно вживили имплант от нейротехнологической компании Neuralink, заявил американский миллиардер Илон Маск в ходе подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана.

Цитата из видео «Интервью Илона Маска для Axel Springer 2022 Заменят ли роботы людей?» Илон Маск

Маск отметил, что боится сглазить, но со вторым вживлённым в мозг человека имплантом всё прошло «очень хорошо».

«Он работает очень хорошо», — сказал предприниматель.

Маск добавил, что в данном случае в мозгу пациента работает много электродов, порядка 400.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января 2024 года компания Neuralink провела первую операцию по вживлению человеку мозгового импланта Telepathy. По словам Илона Маска, технология позволяет носителям с помощью мыслей управлять практически любым устройством, в том числе телефоном или компьютером.

Первый в мире обладатель мозгового чипа-импланта компании Neuralink Нолан Арбо рассказал, что несколько лет назад с ним произошёл несчастный случай, в результате которого он оказался полностью парализован. В 2024 году ему вживили в мозг чип («Телепатия»). Сначала устройство работало нестабильно и ему понадобилась дополнительная настройка, после которой показатели значительно улучшились. При этом, по словам Арбо, большая часть электродов отошла от мозга, а общее их число, работающее и способное передавать сигнал, составляет не более 15%.