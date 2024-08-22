Вашингтон, 22 августа, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Надежду на то, что в течение десяти лет миллионы людей добровольно могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink, выразил американский предприниматель Илон Маск на странице в принадлежащей ему соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет у сотен человек будет Neuralink, возможно, в течение пяти лет он будет у десятков тысяч, в течение десяти лет он будет у миллионов», — написал Маск.

В январе 2024 года Илон Маск сообщил о первом в мире человеке, получившем мозговой чип. Имплант вживили в мозг Ноланда Арбо, который оказался парализованным после несчастного случая. С имплантом Арбо получил возможность с помощью мыслей управлять практически любым устройством, в том числе телефоном или компьютером.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале августа Маск заявил о втором случае успешного вживления человеку мозгового импланта от нейротехнологической компании Neuralink. По мнению Маска, операция по вживлению прошла отлично. Маск добавил, что в данном случае в мозгу пациента работает много электродов, порядка 400.

Первый в мире обладатель мозгового чипа-импланта компании Neuralink Нолан Арбо рассказал, что несколько лет назад с ним произошёл несчастный случай, в результате которого он оказался полностью парализован. В 2024 году ему вживили в мозг чип («Телепатия»). Сначала устройство работало нестабильно и ему понадобилась дополнительная настройка, после которой показатели значительно улучшились. При этом, по словам Арбо, большая часть электродов отошла от мозга, а общее их число, работающее и способное передавать сигнал, составляет не более 15%.