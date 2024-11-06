Москва, 6 ноября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне проведения спецоперации истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также 23 беспилотника. Об этом 6 ноября проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сообщили в Минобороны.

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