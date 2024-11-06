Москва, 6 ноября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Российские войска поймали ВСУ в масштабную ловушку на купянском направлении, в ходе контрманёвра за сутки заняв сразу 23 опорных пункта противника, сообщил 6 ноября Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомлённый источник.

РИА Новости/Константин Михальчевский

По этим данным, ВСУ попытались атаковать российские подразделения у населённых пунктов Петропавловка и Голубовка, но были замечены разведкой ВС РФ. По личному составу и технике противника был нанесён артиллерийский удар и, кроме того, удар авиабомбами ФАБ-500.

В результате был поражён личный состав противника и полевой склад боеприпасов, а затем штурмовики ВС РФ взяли участок «в клешни» и стали занимать опорные пункты один за другим, сказано в сообщении.

Благодаря данной операции российские войска значительно приблизились к Купянску, до этого населённого пункта Харьковской области осталось около 1,5 км, отметил также источник Telegram-канала.

Ранее в этот же день пресс-служба Минобороны сообщила, что подразделения группировки ВС РФ «Запад» в минувшие сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Голубовка и Петропавловка Харьковской области, а также Терны (ДНР). Были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник за сутки потерял до 450 военнослужащих и ряд единиц техники, также был уничтожен склад боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября пресс-служба Минобороны проинформировала об освобождении населённого пункта Первомайское (Першотравневое) в Харьковской области. Посёлок был освобождён в результате успешных наступательных действий группировки войск «Запад».