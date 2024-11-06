Москва, 6 ноября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили населённые пункты Антоновка и Максимовка в ДНР, сообщила 6 ноября пресс-служба Министерства обороны.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Антоновка была освобождена в результате успешных наступательных действий подразделений Южной группировки ВС РФ, Максимовка — в ходе активных действий подразделений группировки войск «Восток», сказано в сообщении.

«В результате успешных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Антоновка Донецкой Народной Республики. (…) В ходе активных действий подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Максимовка Донецкой Народной Республики», — сообщила пресс-служба.

Совокупные потери ВСУ в минувшие сутки составили до 1850 военных. ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов противника, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, используемым для обеспечения ВСУ.

Кроме того, средства ПВО РФ сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиабомб «Hammer», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника самолётного типа, сообщила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября заместитель командующего группировкой ВС РФ «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков сообщил, что за последний месяц группировка освободила восемь населённых пунктов в ДНР. Наступательные действия ведутся уже на протяжении пяти месяцев, напомнил он.

Российские военные за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ, рассказал также 4 ноября начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Иван Бигма. Кроме того, были уничтожены восемь пунктов управления беспилотниками и две станции спутниковой связи Starlink.