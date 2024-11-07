Магадан, 7 ноября, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Мать и трое детей погибли при пожаре в одной из квартир в городе Магадане. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Возгорание произошло на третьем этаже. Прибывшие огнеборцы вынесли из горящего жилья женщину и детей в возрасте двух, трёх и шести лет. Пострадавших передали врачам, которые констатировали их смерть.

Площадь пожара составила 70 кв. метров. К ликвидации возгорания привлекли 12 единиц техники и 49 специалистов.

В следственном управлении СКР по Магаданской области уточнили, что инцидент произошёл на улице Речной. По факту гибели на пожаре четырёх человек возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января в Магадане в результате пожара в частном доме на улице Пролетарской погибли два человека, один получил травмы. Пожар достиг площади 120 кв. метров. По одной из версий, он мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём.

Тела троих детей (семь месяцев, 1,5 и 2,5 года) обнаружили 20 сентября на месте пожара в многоквартирном доме в Якутске. Возгорание произошло в одной из квартир дома на улице 50 лет Советской Армии. Площадь пожара составила 50 кв. метров, из здания эвакуировали 14 человек. Мать погибших детей госпитализировали.