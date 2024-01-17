Магадан, 17 января, 2024, 09:13 — ИА Регнум. В Магадане в результате пожара в частном доме погибли два человека, один получил травмы, сообщили 17 января в региональном главном управлении МЧС РФ.

МЧС Магаданской области

По данным ведомства, днём 17 января в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Пролетарской в Магадане.

«В ходе разведки в доме были обнаружены двое погибших: мужчина и женщина», — говорится в сообщении регионального главного управления МЧС в Telegram-канале.

Отмечается, что хозяин дома успел покинуть помещение, с травмами он был доставлен в Магаданскую областную больницу. Пожар на площади 120 кв. метров был ликвидирован. По одной из версий, он мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём.

Как передавало ИА Регнум, 16 января женщина и двое детей погибли в Ордынском районе Новосибирской области из-за пожара.

В ночь на 4 января пожар вспыхнул в деревне Киверичи Тверской области, в доме, где проживала многодетная семья. Родителей в доме не было, трое малолетних детей погибли.

В Дагестане 6 января пожарные успели спасти шестерых детей из горящего дома.