Якутск, 20 сентября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Тела троих детей обнаружили на месте пожара в многоквартирном доме в Якутске. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

ГУ МЧС России по республике Саха (Якутия)

Информация о пожаре в жилом двухэтажном многоквартирном доме поступила спасателям 20 сентября. Возгорание произошло в одной из квартир в доме, расположенном на улице 50 лет Советской Армии. Площадь пожара составила 50 кв. метров, из дома эвакуированы 14 человек. К ликвидации пожара привлекались 54 человека личного состава и 13 единиц техники.

«В ходе разведки в квартире на втором этаже огнеборцами обнаружены тела троих детей 7 месяцев, 1,5 и 2,5 лет», — уточнили в региональном ведомстве.

По предварительной информации, мать погибших детей госпитализировали. Причину возгорания устанавливают дознаватели. На месте происшествия работает психолог Главного управления МЧС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что при пожаре в двухэтажном частном доме в СНТ Маяк-Бурцево в Новой Москве погиб семилетний ребёнок. В результате пожара пострадал отец ребёнка. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 110 квадратных метров около полуночи. На месте работали 37 сотрудников МЧС и девять единиц специальной техники.

Также сообщалось, что пожар охватил порядка 2,3 тыс. га в Станично-Луганском округе ЛНР, повреждены 165 строений, в том числе 161 жилой дом.