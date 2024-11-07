Киев, 7 ноября, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский по телефону поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он назвал разговор с новым американским лидером чудесным.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и твёрдое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира», — отметил 6 ноября в Telegram-канале Зеленский.

По его словам, беседа была «чудесной». Кроме того, глава киевского режима назвал «исторической и убедительной» победу республиканца.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил себя 47-м президентом США и выразил уверенность в том, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог выборов он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела».

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с возвращением на пост президента США. Предвыборная кампания прошла в острой борьбе, а победа республиканца стала результатом его личного «подвига», отметил Лукашенко.

США могут прекратить украинский конфликт очень быстро, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такая возможность есть у США как у страны, которая прямо и косвенно вовлечена в противостояние. По мнению представителя Кремля, важным шагом к урегулированию конфликта может стать завершение выборов президента в США.