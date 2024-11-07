Москва, 7 ноября, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Прощальное выступление проигравшей выборы президента США Камалы Харрис раскритиковала 7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Gage Skidmore Камала Харрис

«Даже свою прощальную речь после проигрыша Камала Харрис читала с экрана», — прокомментировала в Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства.

В качестве доказательств дипломат привела две фотографии, на которых обозначила наличие экранов с подсказками.

Как сообщало ИА Регнум, во время предвыборной гонки кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп отмечал низкий уровень интеллекта своего оппонента — кандидата от демократов Камалы Харрис. Трамп отмечал, что Харрис не может нормально говорить без телесуфлёра из-за «крайне низкого IQ».

Издание The New York Post 13 октября написало, что общественность раскритиковала Харрис за неудачное выступление перед избирателями в штате Аризона. Последние жёстко реагировали на попытки кандидата от демократов разговаривать с аудиторией простыми словами и на её неспособность объяснить важность грядущих президентских выборов в США.