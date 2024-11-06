Москва, 6 ноября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов в ходе посещения масштабной этнографической выставки «Традиционные женские образы России» призвал сохранять традиции, духовные ценности народов многонациональной России и не поддаваться на политизированные попытки навязать россиянам чуждые нацоинально-религионзные образы.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Важно сохранять нашу самобытность, наши традиции, духовные ценности и вместе с ними такое замечательное направление, как женская одежда. Есть попытки политизировать и в каком-то смысле нам даже навзять какой-то другой образ по теме национальной религиозной одежде. Но одежда наших мусульманских народов полностью соответствует нормам исламского права. И Нам бы сохранить свою культуру, которая соответствует исламским традициям, а не навязанные нам серые и чёрные, не соответствующие эстетически, образы женщины. Женщина для нас — это бриллиант», — заявил религиозный деятель.

Выставку в Совете Федерации постелил ряд религиозных и общественных деятелей. Среди них был председатель правления Фонда «Круг добра», член Общественной палаты РФ, протоиерей Александр Ткаченко, который раскрыл, какую роль играла женская одежда.

«Костюмы всегда были украшением, они подчеркивали лик и духовное содержание женщины», — сказал он.

Директор Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук, профессор, академик РАН Валерий Тишков отметил, что у женщин в во времена Российской империи не было таких элементов одежды как никабы и хиджабы.

«На выставке видно, что женщины в большой Российской империи никаких никабов, хиджабов никогда не носили, в том числе и в мусульманских регионах», — подчеркнул он.

Бытовая традиция женщин всех народов России не предполагает, чтобы они закрывали лицо. Только в крайних случаях, таких, как свадебные церемонии, лицо невесты временно закрывалось фатой, либо большой нарядной шалью или покрывалом с наголовными украшениями. Более века назад в России начали наблюдать попытки привнести извне чуждые стране обычаи и традиции, но все подобные стремления были отвергнуты самими женщинами.

Ранее 6 ноября глава СПЧ Валерий Фадеев также отметил, что в традиции России не входит «закутывать» женщину с головы до ног. Он указал, что выбор одежды — это выбор культурный, нравственный и политический, и выставка в Совфеде убедительно показывает, какой выбор нужно совершить. Ведь в традиционных одеждах народов России есть примеры красивых, ярких вещей, а не чёрных балахонов, закрывающих женщину с головы до пят.

Выставка открылась в Совете Федерации в рамках празднования Дня народного единства.

Её организаторами выступили Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (РАН), Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования. Проведение мероприятия поддержали Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям, Совет при президенте России по взаимодействию с религиозными объединениями, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России».

На выставке представлен «женский культурный код» восточнославянских, тюркских, финно-угорских, самодийских, монгольских и кавказских народов, представленных в России. Посетители экспозиции могут ознакомиться с особенностями цветовой гаммы в одежде, а также с деталями костюма и украшений, подчеркивающих семейный и социальный статус женщин этих народов.

Здесь размещены архивные фотографии и реконструкции женских народных костюмов экспозиционно-выставочного созданного при поддержке ПАО «Газпром» проекта Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН «Многонародная Россия» (рук. Головнёв А. В.), а также проекта «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья второй половины XIX века» Дома Дружбы народов Татарстана (рук. Гущина Е. Г.) и экспонаты из частных коллекций.