Москва, 6 ноября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. В традиции России не входит «закутывать» женщину с головы до ног, отметил советник президента России, глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Арина Антонова/ТАСС

6 ноября в Совете Федерации открылась этнографическая выставка «Традиционные женские образы в России». На ней представлены традиционные женские костюмы из разных регионов РФ — от Сибири и Крайнего Севера до Кавказа и Крыма. Экспонаты и архивные фотографии были переданы из музеев и частных коллекций.

Экспозиция показывает, что в разных регионах России женщины носят разную одежду, но она в любом случае яркая и красивая, сказал Фадеев.

«В последнее время есть такая точка зрения, что мусульманку нужно закутать с ног до головы в тёмные одежды. Я здесь не вижу примеров такой тёмной одежды. Я вижу яркую, красивую одежду. Причём самые разные регионы нашей страны — и Поволжье, и Кавказ, и Сибирь. Одежда разная, но она вся красивая, она вся великолепная», — цитирует его пресс-служба СПЧ.

Закутанная «с головы до ног» женщина — это, возможно, традиция, но точно не традиция России, подчеркнул Фадеев. В буклете, посвящённом выставке, при этом отмечается, что исторически общей чертой женщин всех народов России являлось отсутствие правила закрывать лицо, что подтверждается многими историческими фактами (например, архивной фотографией участниц Первого всероссийского съезда мусульманок в Казани 1917 года).

Выбор одежды — это выбор культурный, нравственный и политический, и выставка в Совфеде убедительно показывает, какой выбор нужно совершить, добавил Фадеев.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фадеев предложил запретить ношение никаба в России для снижения угроз экстремизма. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с аналогичной инициативой и указал, что в странах Азии, в отличие от России, такой запрет уже действует.

В России в течение 14 веков не было никакого никаба, а у мусульман ханафитского мазхаба нет обязательства по покрытию лица и кистей рук у женщин, отмечал в свою очередь верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.