Москва, 6 ноября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. На прошедшем в Казани саммите объединения БРИКС не велось предметное обсуждение создания единой валюты в рамках группы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

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«Действительно, в Казани состоялся двумя неделями ранее чрезвычайно плодотворный саммит. И это было широчайшее представительство, много гостей, очень важные переговоры и очень значимые результаты. И для нашей страны, и для всех стран, которые проявляют заинтересованность в БРИКС. Тема взаимодействия в финансово-экономической сфере, конечно же, фигурировала на повестке дня саммита. Велась ли предметная речь о создании единой валюты БРИКС? Нет, не велась», — сказал он.

Песков уточнил, что создание такой валюты сейчас вряд ли возможно. Вместо этого речь членов БРИКС, по его словам, заходила о создании совместных новых инструментов или платформ для осуществления инвестиций от стран с более высоким уровнем развития в страны с уровнем развития пониже.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября президент России Владимир Путин заявил, что вопрос единой валюты БРИКС пока не рассматривается, так как ещё «не созрел». По словам главы государства, создание единой валюты требует аккуратности. При проработке вопроса не стоит спешить, нужно действовать постепенно, заключил Путин.

Также министр финансов РФ Антон Силуанов назвал жизненной необходимостью создание платёжной системы в рамках БРИКС, которая станет альтернативой существующей в РФ системе.

17 октября в Москве представили демонстрационные карты платёжной системы BRICS Pay. Глава целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech российской части рабочей группы «Финансовые услуги» Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин заявил, что система для безналичной оплаты по QR-коду для иностранцев BRICS Pay может начать работать в России до конца 2024 года.