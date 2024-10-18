Москва, 18 октября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Вопрос единой валюты БРИКС пока не рассматривается, так как ещё «не созрел». Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин.

AP/TASS/Alexander Zemlianichenko

«Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос, он и не созрел», — сказал глава государства на встрече с представителями СМИ стран-членов объединения.

По его словам, создание единой валюты требует аккуратности. При проработке вопроса не стоит спешить, нужно действовать постепенно.

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