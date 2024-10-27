Москва, 27 октября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Создание платёжной системы стран БРИКС является жизненной необходимостью, поскольку должна быть альтернатива в случае сбоев существующей системы, заявил 27 октября министр финансов РФ Антон Силуанов.

Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу. Кого-то устраивает и нынешняя система, но альтернатива всегда лучше, если есть», — сказал он.

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