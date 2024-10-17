Москва, 17 октября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Демонстрационные карты платёжной системы BRICS Pay раздали 17 октября участникам открывшегося в Москве Делового форума БРИКС.

brics-pay.com

Промокарты раздают участникам при регистрации. На лицевой стороне карты находится QR-код, позволяющий зачислить 500 рублей через приложение платёжной системы. С помощью QR-кодов можно совершить оплату в трёх локациях форума.

«Это макет банковской карты, которая будет сопряжена с приложением BRICS Pay», — написано на обратной стороне карты.

Отмечается что сегодня и завтра, 18 октября, владелец карты сможет расплатиться с её помощью в тех торговых точках, на которых присутствует логотип BRICS Pay.

Приложение открывается через браузер.

Глава целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech российской части рабочей группы «Финансовые услуги» Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин заявил 17 октября РБК, что система для безналичной оплаты по QR-коду для иностранцев BRICS Pay может начать работать в России до конца года. Для граждан России она начнёт работать в 2025 году в Турции, Египте и на Мальдивах.

Розничный платёжный сервис BRICS Pay позволит расплачиваться картами Visa и Mastercard в России, а в перспективе — картой «Мир» за рубежом. Приложение BRICS Pay скоро должно стать доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года в России приостановили свою деятельность международные платёжные системы Visa и Mastercard. С этого момент российские граждане не могут расплачиваться этими картами за рубежом или в иностранных онлайн-сервисах. В России ими можно расплачиваться без ограничений до окончания сроков действия карт. В России с 2015 года действует национальная платёжная система «Мир», но она не работают в большинстве других стран.

В июле этого года, выступая на форуме БРИКС, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что объединение может создать собственную многостороннюю цифровую расчётно-платёжную платформу BRICS Bridge. Причём решение о её создании может быть принято уже в октябре, отмечала она.