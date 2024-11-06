Москва, 6 ноября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Для России важнее своя повестка дня, например, сегодняшний спуск на воду нового ледокола, а не победа кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Демьянчук/ТАСС Спуск на воду ледокола «Чукотка» в Санкт-Петербурге

«Вы знаете, я никак не отношусь к победе Трампа, честно говоря. У нас своя повестка дня. Мы сегодня спустили ледокол «Чукотка» на воду. Это для нас важнее. Вот к этому я отношусь здорово», — сказал он в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

Он уточнил, что результаты американских выборов относятся к американцам, а не к российской повестке.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия имеет уникальный ледокольный флот и продолжает его наращивать. По словам главы государства, у страны есть 34 дизельных ледокола разного класса и уровня, а также семь действующих атомных ледоколов.

А 6 ноября он в режиме видеоконференции принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка». Атомные ледоколы проекта 22 220 являются самыми большими и мощными в мире, их задача ― обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.