Владивосток, 5 сентября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Россия имеет уникальный ледокольный флот и продолжает его наращивать. Об этом 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

USC Press Service/Global Look Press

По словам главы государства, у России есть 34 дизельных ледокола разного класса и уровня, а также семь действующих атомных ледоколов.

Путин добавил, что сейчас строятся три ледокола, а четвертый будет заложен в начале 2025 года.

«Ещё один беспрецедентно большой мощности, по-моему, где-то 136 тыс. лошадиных сил — «Лидер» — строится во Владивостоке в «Звезде», — уточнил российский лидер.

Глава государства отметил, что ледокольный флот обеспечит круглогодичную провозку. Он добавил, что «Лидер» не только мощный, но и широкий и будет обеспечивать проводку каравана судов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин заявил, что ни в одной стране мира нет такого атомного ледокольного флота, как в России. Он отметил, что Северный морской путь становится эффективнее, чем Суэцкий канал. Президент также рассказал о ледоколе «Лидер», который способен колоть лёд 6–7 метров в высоту.