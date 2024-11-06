Москва, 6 ноября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка». Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости/Михаил Метцель/POOL

«Сегодня у нас большое, значимое событие, связанное с масштабным развитием Арктики, Сибири, Дальнего Востока. Сегодня в Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода на воду будет спущен новый атомный ледокол «Чукотка», ― заявил глава государства.

Это событие президент назвал важным этапом в истории российского современного ледокольного флота. Путин напомнил, что атомный ледокол «Чукотка» станет уже четвёртым серийным ледоколом этого проекта.

Новый ледокол строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом» и является пятым по счёту атомоходом проекта 22 220. Его водоизмещение превышает 33 тыс. тонн, он способен преодолевать льды толщиной до 3 м. Судну ещё предстоит достройка и ходовые испытания.

Кроме «Чукотки» на заводе ведётся строительство ещё двух ледоколов той же серии ― «Ленинграда» и «Сталинграда».

Атомные ледоколы проекта 22 220 являются самыми большими и мощными в мире, их задача ― обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 5 сентября заявил, что Россия имеет уникальный ледокольный флот и продолжает его наращивать. По словам главы государства, у страны есть 34 дизельных ледокола разного класса и уровня, а также семь действующих атомных ледоколов.

Российский лидер добавил, что сейчас строятся три ледокола, а четвёртый будет заложен в начале 2025 года. Ещё один ледокол беспрецедентно большой мощности — «Лидер» строится во Владивостоке на «Звезде». По словам Путина, он не только мощный, но и широкий, и будет обеспечивать проводку каравана судов. Глава государства подчеркнул, что ледокольный флот обеспечит круглогодичную провозку.

В декабре 2023 года Путин заявил, что ни в одной стране мира нет такого атомного ледокольного флота, как в России.