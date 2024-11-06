Астана, 6 ноября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В Москве советы безопасности России и Казахстана подписали новый план сотрудничества на 2025–2027 годы. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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Подписание документа стало итогом расширенных плановых консультаций между аппаратами советов безопасности Казахстана и России. Переговоры прошли под председательством секретарей Совбезом двух стран Гизаты Нурдаулетова и Сергея Шойгу.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, региональной безопасности, включая противодействие международному терроризму и экстремизму, а также состояние и перспективы развития ситуации в Каспийском регионе.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Он также добавил, что Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и других многосторонних структур.

Глава государства 3 июля заявил, что у России и Казахстана есть много важных направлений и интересных проектов. В свою очередь, Токаев отметил, что двустороннее сотрудничество между двумя государствами развивается по восходящей линии.

Российский лидер 5 июня заявил, что у РФ и Казахстана не просто близкие, а стратегические союзнические отношения.

28 июня в Москве заместитель министра обороны России Александр Фоминпровёл консультации по оборонной политике с казахстанским коллегой Шайх-Хасаном Жазыкбаевым. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия двух стран в военной и военно-технической сферах, а также обменялись мнениями по вопросам безопасности в Центрально-Азиатском регионе.