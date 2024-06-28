Москва, 28 июня, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России Александр Фомин провёл в Москве консультации по оборонной политике с казахстанским коллегой Шайх-Хасаном Жазыкбаевым. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Минобороны России.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В Москве проведены российско-казахстанские консультации по согласованию оборонной политики под руководством заместителей министров обороны, отвечающих за международное военное сотрудничество», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия двух стран в военной и военно-технической сферах.

Кроме того, Фомин и Жазыкбаев обменялись мнениями по вопросам безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей встречи с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым в Алма-Ате заявил, что Казахстан является союзником и стратегическим партнёром России. Он отметил, что на этой основе стороны выстраивают взаимодействие в военной сфере, которое является одним из важных факторов поддержания стабильности во всём Центрально-Азиатском регионе.

Белоусов также подчеркнул, что одним из основных направлений сотрудничества между странами является совершенствование общей региональной системы ПВО.