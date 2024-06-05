Москва, 5 июня, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин на полях ПМЭФ-2024 на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств 5 июня заявил, что у РФ и Казахстана стратегические союзнические отношения.

Павел Бедняков/ РИА Новости

На встрече присутствовали и представители недружественных стран.

«У нас очень близкие, не просто близкие, а союзнические, стратегические отношения с Казахстаном в полном смысле этого слова», — акцентировал президент в ходе разговора с представителями СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, отношения России и Китая основаны на глубинных интересах и не носят ситуативного характера, заявил 5 июня на встрече с руководителями СМИ Владимир Путин.

КНР остаётся основным экономическим партнёром России, подчеркнул президент.

Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году.