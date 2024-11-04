Москва, 4 ноября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Суверенное мировоззрение необходимо для определения успешного будущего России. Об этом 4 ноября президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии участникам, организаторам и гостям международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее».

Михаил Метцель/РИА Новости

«Подчеркну главное ― своё будущее мы должны определять только сами на основе суверенного мировоззрения, национальной культуры, неустанного творческого поиска, твёрдой приверженности неоспоримым нравственным, патриотическим идеалам и ценностям. И тогда самые смелые, дерзновенные мечты обязательно сбудутся», ― говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что российский народ не раз это доказывал ― созидал великую державу, открыл человечеству дорогу к звёздам, обеспечил лидерство страны в использовании мирного атома, совершил грандиозные научные и географические открытия.

Российский лидер также высказал убеждённость в том, что, несмотря на текущие вызовы, надо ставить перед собой задачи, опережающие время, намечать новые направления прорыва, стремиться заглянуть за горизонт завтрашнего дня.

Как сообщало ИА Регнум, Путин ранее подчеркнул, что залог будущего России — в преемственности её развития — чтобы у молодого поколения были надёжные жизненные ориентиры. Глава государства отметил важность того, чтобы молодёжь училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, науки и образования, а также знала историю собственной страны и помнила имена настоящих героев и созидателей.

Также, по его словам, основой будущего страны является сохранение идентичности.

2 сентября российский лидер подчеркнул, что будущее России зависит также от развития IT-сферы.