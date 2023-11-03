Москва, 3 ноября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Чем сильнее будет становиться Россия, тем у меньше у кого бы ни было будет возникать желания исключить её из каких-либо международных организаций. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

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«Чем мы будем сильнее — в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом — тем меньше будет желание кого бы то ни было откуда бы то ни было нас исключать», — сказал он.

Глава государства отметил, что, хотя Россию на Западе из каких-то организаций исключили и от её услуг отказались, по итогам года у страны будет рост ВВП 2,8-3%, в то время как в ведущих экономиках европейских государств наблюдается небольшое падение этого показателя.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что величие России кроется в суверенитете. Президент уточнил, что суверенитет основывается на самодостаточности в таких сферах, как технологии, финансы, экономика, оборона и безопасность.

Глава государства 11 октября отметил, что всем понятно, в том числе на Западе, что Россия уже не рухнет. Путин отметил, что в стране могут быть проблемы, в том числе и в экономике, но руководство понимает, что нужно делать и видит перспективы.