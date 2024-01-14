Москва, 14 января, 2024, 14:40 — ИА Регнум. В России укрепление государства происходит по всем направлениям. Стране есть над чем работать и есть чем гордиться, сообщил журналистам президент Владимир Путин.

Михаил Терещенко/ ТАСС

«У нас идёт укрепление государства по всем векторам. И, конечно, первый из них — это экономика», — сказал Путин.

Он отметил, что несмотря на ограничения и сложности, с которыми приходится сталкиваться стране, её экономика стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Россия вышла по объёму экономики на первое место в Европе и стала пятой экономикой мира после Китая, США, Индии и Японии.

Для укреплении своей независимости России ещё многое нужно сделать — и в экономике, и в технологиях, и в других жизненно важных направлениях. Российское руководство этим и занимается, отметил глава государства.

«В целом небезуспешно. У нас есть над чем работать, но есть и чем мы можем гордиться», — сказал Путин.

Путин также заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой, эти территории нужно развивать, они очень важны для страны. Он рассказал, что, создавая программу развития Дальнего Востока, руководство страны столкнулось с трудностями, многое было тяжело сдвинуть с мёртвой точки. Президент также отметил важность Дальнего Востока для укрепления связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом, то есть с Китаем, Индией, Индонезией.