СК предъявил обвинение напавшему на посетителей супермаркета в Петербурге
Санкт-Петербург, 6 ноября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Обвинение в покушении на убийство предъявили мужчине, напавшему с ножом на посетителей магазина «Окей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 6 ноября пресс-служба городского главка России в Telegram-канале.
По данным следствия, 25 октября вооружённый двумя ножами злоумышленник напал на посетителей и персонал в помещении магазина, расположенного на проспекте Космонавтов. Он успел нанести людям множественные ножевые ранения, пятерых пострадавших увезли в больницу.
«Подозреваемый был задержан на месте преступления, однако по состоянию здоровья проведение с ним следственных действий до настоящего времени было невозможно», — пояснили в СК.
Сегодня фигуранта задержали в порядке ст. 91 УПК РФ и предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушении на убийство двух и более лиц.
Решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается, добавили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, мужчина внезапно напал на людей в супермаркете. Один из посетителей сумел его обезвредить и передал прибывшим на место полицейским. Задержанного изолировали — он находился в состоянии острого психоза.
Четверых из пяти пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии в городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В частности, 66-летнюю женщину нападавший ударил ножом в грудь, другой пострадавший получил проникающее ранение живота.