Санкт-Петербург, 6 ноября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Обвинение в покушении на убийство предъявили мужчине, напавшему с ножом на посетителей магазина «Окей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 6 ноября пресс-служба городского главка России в Telegram-канале.

кадр из видео

По данным следствия, 25 октября вооружённый двумя ножами злоумышленник напал на посетителей и персонал в помещении магазина, расположенного на проспекте Космонавтов. Он успел нанести людям множественные ножевые ранения, пятерых пострадавших увезли в больницу.

«Подозреваемый был задержан на месте преступления, однако по состоянию здоровья проведение с ним следственных действий до настоящего времени было невозможно», — пояснили в СК.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927728" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Напавшему с ножом на посетителей магазина «Окей» в Петербурге предъявлено обвинение

Сегодня фигуранта задержали в порядке ст. 91 УПК РФ и предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушении на убийство двух и более лиц.

Решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, мужчина внезапно напал на людей в супермаркете. Один из посетителей сумел его обезвредить и передал прибывшим на место полицейским. Задержанного изолировали — он находился в состоянии острого психоза.

Четверых из пяти пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии в городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В частности, 66-летнюю женщину нападавший ударил ножом в грудь, другой пострадавший получил проникающее ранение живота.