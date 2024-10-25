Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Трое пострадавших в результате нападения с ножом в гипермаркете «Окей» в Петербурге находятся в реанимации, сообщил 25 октября глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Росгвардия

Пострадавший, находящийся в крайне тяжелом состоянии, уже прооперирован, сказал Лисовец, передаёт пресс-служба комитета.

«Мужчина с проникающим ранением живота, крайне тяжёлый, уже прооперирован, находится в отделении реанимации. Будем надеяться на благоприятный исход. Что касается двух женщин, одна женщина прооперирована, переведена в отделение реанимации, состояние стабильное средней степени тяжести. Одна женщина ещё находится в реанимации с диагностическими целями, чтобы уточнить характер повреждения. Состояние тоже средней степени тяжести», — сообщил глава комитета.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 октября вооружённый двумя ножами злоумышленник напал на покупателей в гипермаркете «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. Мужчина, судя по всему, находился под воздействием наркотиков, он выкрикивал слова о ненависти к людям, рассказали очевидцы.

В результате нападения пострадали пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более граждан. Сообщалось, что злоумышленник после задержания был изолирован в состоянии острого психоза.

Преподаватели петербургской школы фехтования «Спартак», где ранее учился напавший с ножом, рассказали ИА Регнум, что сильно удивлены его поступком. По словам педагогов, во время обучения Юрий был хорошим, спокойным парнем, который никогда не ввязывался в конфликты и прилежно учился.