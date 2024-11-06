Москва, 6 ноября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили в Курской области четыре контратаки украинских подразделений и сорвали атаку в направлении деревни Леонидово Суджанского района, сообщает 6 ноября Минобороны РФ в Telegram-канале.

РИА Новости/Евгений Биятов

Подразделения группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово, говорится в сообщении.

«Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населённого пункта Новоивановка, а также сорвана атака ВСУ в направлении населённого пункта Леонидово», — уточнили в ведомстве.

В результате противник потерял до 30 бойцов, две американские БМП Bradley, боевую бронированную машину и автомобиль.

За сутки украинские войска потеряли на курском направлении более 250 бойцов, восемь БМП (в том числе две Bradley), шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, два миномёта и восемь автомобилей. В общей сложности под Курском ВСУ потеряли более 30 050 военнослужащих и 184 танка.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.