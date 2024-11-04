Москва, 4 ноября, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Российские военные за сутки захватили 43 опорных пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 4 ноября сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооружённых сил России Иван Бигма.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» Бигма.

Кроме того, российские силы уничтожили восемь пунктов управления беспилотниками, две станции спутниковой связи Starlink, девять миномётных расчётов и два украинских дрона самолётного типа.

Также ракетные войска группировки «Запад» ВС РФ нанесли удар из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделений резерва 114-й бригады территориальной обороны Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября расчёт беспилотников «Суперкам» группировки российских войск «Запад» обнаружил командный пункт ВСУ в зоне проведения спецоперации, его уничтожили с помощью авиабомбы.

Минобороны 3 ноября сообщило, что украинская армия за последние сутки в зоне спецоперации потеряла свыше 1,6 тыс. бойцов. Подразделения войсковой группировки «Юг» ВС РФ ликвидировали больше 520 украинских военных, «Центр» — свыше 500, «Запад» — до 460, «Восток» — до 105, «Днепр» — до 60, «Север» — более 30.

В зоне ответственности Южной группировки войск были отражены четыре контратаки подразделений 33-й механизированной украинской бригады. Военные группировки российских войск «Запад» уничтожили три склада боеприпасов.